Суд арештував організаторів поставок кокаїну в Україну з Латинської Америки

Двох підозрюваних у поставках кокаїну взято під варту, ще двом обрано домашній арешт

Печерський районний судом міста Києва двом підозрюваним в організації поставок кокаїну до України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом - домашній арешт. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Додамо, що вчора правоохоронці припинили діяльність злочинної групи з міжнародними зв’язками, яка займалась контрабандою та збутом наркотиків з країн Латинської Америки.

"Зокрема, затримано чотирьох осіб, у тому числі організатора (громадянина Туреччини), які перевозили наркотичний засіб. Ціна зазначеної наркотичної речовини на "чорному ринку" сягає декількох мільйонів гривень", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, учора, 3 липня 2018 року, правоохоронці затримали двох наркокур'єрів та вилучили більше шести кілограмів кокаїну, вартістю майже 30 мільйонів гривень. Організатором групи був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію України.