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Суд арестовал напавшего в Киеве на ветерана войны на Донбассе

Киев, Суббота 17 октября 2020 14:00
Суд арестовал напавшего в Киеве на ветерана войны на Донбассе
Фото: нож с места преступления (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Суд отправил под стражу на два месяца нападавшего на ветерана войны на Донбассе в Киеве. Он ранил волонтера и ветерана ножем в шею.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве.

Злоумышленник будет находиться в киевском следственном изоляторе минимум до 12 декабря этого года.

В ходе расследования было установлено, что пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и ударил его ножем. Волонтера госпитазировали в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в среду. Задержанному предъявили подозрение по статье "Покушение на убийство".

Напомним, на днях в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

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