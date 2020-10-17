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Суд заарештував нападника на ветерана війни на Донбасі в Києві

Київ, Субота 17 жовтня 2020 14:00
Суд заарештував нападника на ветерана війни на Донбасі в Києві
Фото: ніж з місця злочину (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Суд відправив під варту на два місяці нападника на ветерана війни на Донбасі в Києві. Він поранив волонтера і ветерана ножем у шию.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Києві.

Зловмисник перебуватиме в київському слідчому ізоляторі мінімум до 12 грудня цього року.

У ході розслідування було встановлено, що потерпілий роздавав газети, коли до нього підійшов невідомий, спровокував конфлікт і вдарив його ножем. Волонтера госпитазировали у важкому стані.

Напад стався в середу. Затриманому висунули підозру за статтею "Замах на вбивство".

Нагадаємо, днями в Чернігівській області сталася стрілянина з-за агітаційного намету однієї з партій. Стріляв представник партійного осередку.

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