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Суд арештував інспектора Лук'янівського СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 12:18
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна/Віталій Носач)

Інспектора взяли під варту

У Києві за постачання наркотичних речовин ув'язненим арештовано інспектора Лук'янівського СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що  інспектора охорони ДУ "Київський слідчий ізолятор" викрили, коли він вкторе намагався пронести наркотичні засоби.

"Вказаного працівника було затримано на пропускному пункті "Київського слідчого ізолятора". Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено канабіс, який було розфасовано у пачки з-під цигарок, та метадон у таблетках", - зазначили в прокуратурі.
 
На сьогодня інспектору повідомлено про підозру у пересиланні наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ). За вчинене правоохоронцю загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Фото: затримання інспектора СІЗО (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, 23 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила пр завершення досудове розслідування щодо трьох співробітників Лук'янівського СІЗО, яким було повідомлено про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти "Торнадо" у вчиненні злочинів.

Додамо у червні екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання.

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