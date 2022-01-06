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Суд арестовал все имущество Порошенко

Автор: Илона Свиридова

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Голованя.

"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - отметил он.

Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

Обновлено от 15:30

Как уточнили в Офисе генпрокурора, арестовано имущество Порошенко, которое принадлежит ему в соответствии с информацией из реестров. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Также там отметили, что инкриминируемые ему статьи предусматривают дополнительное наказание посредством конфискации имущества или без таковой.

Напомним, сегодня Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

В декабре бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Еще одним фигурантом этого "угольного дела" является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

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Петр Порошенкогосизмена