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Суд заарештував все майно Порошенка

Автор: Ілона Свиридова

Печерський районний суд Києва заарештував все майно колишнього президента Петра Порошенка. Рішення прийнято у справі про державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Голованя.

"… зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд поза територіальною юрисдикцією перебуває…", - зазначив він.

Адвокат додав, що захист Порошенка двічі заявляв відвід, щоб не допустити фальшування документів.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко заявив, що планує повернутися до України 17 січня, зустрітися з генеральним прокурором та прийти до суду.

У грудні колишньому президентові оголосили підозру у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Ще одним фігурантом цієї "вугільної справи" є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

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