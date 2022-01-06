Суд заарештував все майно Порошенка

Печерський районний суд Києва заарештував все майно колишнього президента Петра Порошенка. Рішення прийнято у справі про державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Голованя.
"… зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд поза територіальною юрисдикцією перебуває…", - зазначив він.
Адвокат додав, що захист Порошенка двічі заявляв відвід, щоб не допустити фальшування документів.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко заявив, що планує повернутися до України 17 січня, зустрітися з генеральним прокурором та прийти до суду.
У грудні колишньому президентові оголосили підозру у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Ще одним фігурантом цієї "вугільної справи" є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.