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Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"

Украина, Вторник 29 декабря 2020 00:51
Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"
Фото: Василий Брензович (KMKSZ via Facebook)
Автор: Даша Харченко

Закарпатский апелляционный суд решил арестовать имущество, которое во время обыска изъяли у лидера "Партии закарпатских венгров" Василия Брензовича. Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда. Изъятое имущество назвали вещественным доказательством в уголовном производстве.

В конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.

Затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто. Кулеба заверил, что обыски не направлены против венгерского национального меньшинства.

В свою очередь, венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье ситуацией "гражданской войны". Они осуждают силовые методы в отношении лидеров венгерской общины.

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