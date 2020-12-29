Суд заарештував майно лідера "Партії угорців України"

Фото: Василь Брензович (KMKSZ via Facebook)

Закарпатський апеляційний суд вирішив арештувати майно, яке під час обшуку вилучили у лідера "Партії закарпатських угорців" Василя Брензовича. Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Суд задовольнив скаргу прокурора на постанову слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду. Вилучене майно назвали речовим доказом у кримінальному провадженні.

Наприкінці листопада Служба безпеки України провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.

Потім міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав угорського посла Іштвана Ійдярто. Кулеба запевнив, що обшуки не спрямовані проти угорської національної меншини.

Своєю чергою, угорські євродепутати назвали обшуки на Закарпатті ситуацією "громадянської війни". Вони засуджують силові методи щодо лідерів угорської громади.