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Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка "Столичный"

Автор: РБК-Украина

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный".

Об этом сообщает "Апостроф".

По данным издания, Стельмах действует на предприятии в интересах так называемой "енакиевской мафии".

В данный момент ему уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом.

Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что в административном здании рынка "Столичный" утром 3 июня забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

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