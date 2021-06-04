Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка "Столичный"

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный".
Об этом сообщает "Апостроф".
По данным издания, Стельмах действует на предприятии в интересах так называемой "енакиевской мафии".
В данный момент ему уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом.
Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.
Напомним, ранее сообщалось, что в административном здании рынка "Столичный" утром 3 июня забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.
Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.