Суд заарештував майно колишнього номінального власника ринку "Столичний"

У четвер, 3 червня, Шевченківський районний суд виніс рішення про арешт майна Олександра Стельмаха, який був номінальним власником ринку "Столичний".
Про це повідомляє "Апостроф".
За даними видання, Стельмах діє на підприємстві в інтересах так званої "Єнакіївської мафії".
Наразі йому вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах і заволодіння чужим майном.
Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Сам він переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністративній будівлі ринку "Столичний" вранці 3 червня забарикадувалися понад 30 тітушок, в результаті чого робота підприємства була заблокована.
Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.