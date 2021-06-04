Суд заарештував майно колишнього номінального власника ринку "Столичний"

За даними видання, Стельмах діє на підприємстві в інтересах так званої "Єнакіївської мафії".

Наразі йому вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах і заволодіння чужим майном.

Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Сам він переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку.