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Конфликт на "Столичном": владельцы предприятия рассказали о блокировании рынка

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Киев, Четверг 03 июня 2021 20:20
Конфликт на "Столичном": владельцы предприятия рассказали о блокировании рынка Фото: рынок "Столичный" (24tv ua)
Автор: РБК-Украина

В административном здании рынка "Столичный" утром забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Представители законного владельца рынка ООО "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и спецназовцы областной полиции пытались пройти в помещение администрации, где забаррикадировались неизвестные.

Полиция заявила, что ищет на территории рынка взрывчатку. Областной спецназ в оцеплении сменили на роту нацгвардейцев.

"Помещение захвачено посторонними лицами спортивного телосложения и удерживается ими. Сейчас никаких следственных действий не проводится. Просто стоят в оцеплении и никого не пускают", - сообщил начальник юротдела ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" Дмитрий Кирюшин.

По мнению дирекции рынка в помещении администрации забаррикадировались представители титушек, связанные с так называемой "енакиевской" преступной группой.

Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск, а по второму Рустему Абдукадырову возбуждено дело о мошенничестве. "Енакиевской" группировку называют из-за близости к авторитету Юре Енакиевскому, который входил в ближайшее окружение президента беглого Януковича.

Владельцы рынка отмечают, что на самом деле стали жертвами действий титушек, и пока не могут начать подписывать новые договоры аренды для предпринимателей. Рынок фактически заблокированы.

Напомним, сегодня утром администрация рынка "Столичный" сообщила о прекращении работы. А позже на странице в соцсети рынок сообщил о рейдерском захвате. После этого появилась информация, что на рынке раздаются взрывы.

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