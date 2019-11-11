Суд арестовал генерала по делу о закупке бронежилетов для ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram директора Госбюро расследований Романа Трубы.

По его словам, Марченко взяли под арест и назначили залог в сумме 76 млн гривен. Его подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене.

"Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше. Напомню, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн гривен", - добавил Труба.

Напомним, в июне у должностных лиц Министерства обороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом, 60% из них простреливаются при намокании.

Обыски проходили в помещениях Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Среди чиновников обыски были, в частности, у Дмитрия Марченко и Юрия Бирюкова.

Ранее также сообщалось, что комитет Рады по нацбезопасности хочет проверить качество бронежилетов.