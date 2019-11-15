Суд арестовал экс-заместительницу министра культуры

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Ее арестовали с правом выйти под залог в 576 300 тыс грн

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместительницу замминистра культуры, которая является сообщницой чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели по делу о получении неправомерной выгоды за трудоустройство в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения экс-заместительнице министра культуры в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 576 300 грн.

"По версии следствия, экс-заместительница министра культуры вместе с руководительницей Департамента Офиса Президента Украины и еще одним соисполнителем требовали от физического лица 300 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". 12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отметим, что ее подозревают в получении неправомерной выгоды, а действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали на взятке директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник сотрудники Национального антикоррупционного бюро в "Райффайзен Банк" задержали Александра Писарчука. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

Кроме того, позже НАБУ сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Национального банка. Как сообщается, следствие установило, что к реализации к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.