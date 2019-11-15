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Суд заарештував екс-заступницю міністра культури

Новини » Політика     15.11.2019 - 18:30
Суд заарештував екс-заступницю міністра культури
Ілюстративне фото (facebook.com/gp.gov.ua)

Її арештували з правом вийти під заставу в 576 300 тыс грн

Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступницю міністра культури, яка є спільницею чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі у справі щодо отримання неправомірної вигоди за працевлаштування в наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суда.

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід екс-заступниці міністра культури у виді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 576 300 грн.

"За версією слідства, екс-заступниця міністра культури разом із керівницею Департаменту Офісу Президента України та ще одним співвиконавцем вимагали від фізичної особи 300 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". 12 листопада їх затримали після одержання першого траншу у сумі 150 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що її підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, а дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали на хабарі директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю.

Як повідомляло РБК-Україна, в понеділок співробітники Національного антикорупційного бюро в "Райффайзен Банк" затримали Олександра Писарчука. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

Крім того, пізніше НАБУ повідомило подробиці справи про заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Національного банку. Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації до заволодіння коштів НБУ можуть бути причетні більше 15 осіб.

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