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Суд арестовал подозреваемых в убийстве общественного активиста в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева взял под стражу трех подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца. Их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству Печерской окружной прокуратуры двум подозреваемым суд уже избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила Максимец в комментарии РБК-Украина.

Обновлено: спикер сообщила позже изданию, что арестовали еще одного подозреваемого.

"Третьем (подозреваемому, - ред.) тоже арест без залога", - добавила Максимец.

Отметим, по данным полиции, подозреваемые в квартире потерпевшего его избили, а затем вывезли за город. Там и нашли тело мужчины.

Напомним, в Национальной полиции Украины рассказали детали убийства общественного активиста и добровольца. Ночью полиция задержала и сообщила о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству мужчины.

Отметим, еще одно резонансное убийство активиста произошло в 2018 году. Тогда на Екатерину Гандзюк вылили литр серной кислоты. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подозревается в заказе убийства женщины.

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