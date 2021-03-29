В Киеве похитили и убили общественного активиста. Объявлены подозрения

В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

По данным следствия, вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.

После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.

Фото: в Киеве убили активиста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.