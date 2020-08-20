Суд арестовал на два месяца фигурантов дела Гандзюк

Фото: суд по делу Гандзюк (Masi Nayyem)

Мангер и Левин не смогут внести залог

Днепровский суд Киева на 60 суток арестовал фигурантов дела убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Они не смогут внести залог.

Об этом сообщила судья во время заседания, которое транслировал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Арест продлится до 18 октября 2020 года включительно, отметила судья.

Отметим, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

Напомним, в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.

Отметим, приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили девушку серной кислотой.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинение против Левина и Мангера.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года возле ее дома. Активистку доставили в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.