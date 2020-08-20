Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк

Фото: суд по справі Гандзюк (Masi Nayyem)

Мангер і Левін не зможуть внести заставу

Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Вони не зможуть внести заставу.

Про це повідомив суддя на засіданні.

Зазначимо, голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер підозрюється в тому, що саме він замовив напад на Гандзюк. Левіну інкримінують організацію злочину.

Нагадаємо, на початку серпня Верховний суд відмовився передати справу Мангера в Херсонський міський суд.

Зазначимо, на сьогодні Мангер і Левін перебувають під вартою; вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які дівчину облили сірчаною кислотою.

Напад на Гандзюк сталося 31 липня 2018 року біля її будинку. Активістку доставили в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.