ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк

Київ, Четвер 20 серпня 2020 00:52
Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк
Фото: суд по справі Гандзюк (Masi Nayyem)
Автор: Артур Родивилов

Мангер і Левін не зможуть внести заставу

Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Вони не зможуть внести заставу.

Про це повідомив суддя на засіданні.

Зазначимо, голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер підозрюється в тому, що саме він замовив напад на Гандзюк. Левіну інкримінують організацію злочину.

Нагадаємо, на початку серпня Верховний суд відмовився передати справу Мангера в Херсонський міський суд.

Зазначимо, на сьогодні Мангер і Левін перебувають під вартою; вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які дівчину облили сірчаною кислотою.

Напад на Гандзюк сталося 31 липня 2018 року біля її будинку. Активістку доставили в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України преступленияКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся