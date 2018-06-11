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Интервью

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте догхантера Святогора

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 11:47
Фото: Шевченковский райсуд (webscreenshot google.com.ua/maps)
Фото: Шевченковский райсуд (webscreenshot google.com.ua/maps)

О назначении судебного заседания будет проинформировано дополнительно

На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении догхантера Алексея Святогора. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в соцсети Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Святогора Алексея Анатольевича - подозреваемого по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)", - сказано в сообщении.

 

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 11 червня 2018 р.

Отмечается, что информация о назначении судебного заседания по рассмотрению указанного ходатайства будет сообщена дополнительно.

Напомним, в пятницу, 8 июня, полиция Киева задержала догхантера Алексея Святогора у его дома. Он был задержан активистами и правоохранителями, долго находился в розыске. Анонсировалось, что в понедельник, 11 июня, ожидается избрание Святогору меры пресечения.

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Теги публикации: Киев, арест, животные, Шевченковский райсуд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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