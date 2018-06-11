В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте догхантера Святогора

О назначении судебного заседания будет проинформировано дополнительно

На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении догхантера Алексея Святогора. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в соцсети Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Святогора Алексея Анатольевича - подозреваемого по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)", - сказано в сообщении.

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 11 червня 2018 р.

Отмечается, что информация о назначении судебного заседания по рассмотрению указанного ходатайства будет сообщена дополнительно.

Напомним, в пятницу, 8 июня, полиция Киева задержала догхантера Алексея Святогора у его дома. Он был задержан активистами и правоохранителями, долго находился в розыске. Анонсировалось, что в понедельник, 11 июня, ожидается избрание Святогору меры пресечения.