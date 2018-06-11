Суд арештував догхантера Святогора на два місяці

Суд задовольнив клопотання прокуратури та арештував Святогора за жорстоке поводження із тваринами на 60 діб

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 11 червня, обрав запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Про це у коментарі кореспонденту РБК-Україна повідомили в прес-службі суду.

"Так, суд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - повідомили в суді.

Як повідомлялося, поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля власного будинку.

Олексія Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

Відомо, що Святогор знаходився в базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, але 8 червня 2018 року його змогли затримати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клопотання про обрання запобіжного заходу щодо догхантера Олексія Святогора надійшло на розгляд Шевченківського районного суду Києва. Прокуратура просила обрати догхантеру тримання під вартою.