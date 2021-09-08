UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Суд арестовал девушку, которая ранила двух учителей из арбалета в Полтаве

Автор: Мария Кучерявец

Суд избрал меру пресечения девушке, которая недавно ранила двух учителей из арбалета в одной из школ Полтавы. Ее арестовали на 60 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, мера пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 6 сентября на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.

Впоследствии правоохранители установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Девушка училась в этой школе до 4 класса.

После чего полиция сообщила 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления по статье "Покушение на убийство".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваМера пресечения