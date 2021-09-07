Полиция сообщила о подозрении девушке, которая ранила двух учителей из арбалета
Фото: в Полтаве сообщили о подозрении девушке, которая стреляла из арбалета (facebook.com/UA.National.Police)
Полиция Полтавщины сообщила о подозрении 19-летней жительнице города Полтава. Вчера она ранила двух учителей из арбалета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, вчера на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.
Впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Дева училась в этой школе до 4 класса.