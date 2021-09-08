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Суд заарештував дівчину, яка поранила двох вчителів з арбалета в Полтаві

Автор: Марія Кучерявець

Суд обрав запобіжний захід дівчині, яка нещодавно поранила двох вчителів з арбалета в одній зі шкіл Полтави. Її заарештували на 60 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 6 вересня на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Згодом правоохоронці встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.

Після чого поліція повідомила 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину за статтею "Замах на вбивство".

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ПолтаваЗапобіжний захід