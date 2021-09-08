Суд арестовал девушку, которая ранила двух учителей из арбалета в Полтаве
Суд избрал меру пресечения девушке, которая недавно ранила двух учителей из арбалета в одной из школ Полтавы. Ее арестовали на 60 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, мера пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, 6 сентября на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.
Впоследствии правоохранители установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Девушка училась в этой школе до 4 класса.
После чего полиция сообщила 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления по статье "Покушение на убийство".