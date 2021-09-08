Суд арестовал девушку, которая ранила двух учителей из арбалета в Полтаве

Фото: в Полтаве девушка устроила стрельбу из арбалета в школе (pl.npu.gov.ua)

Суд избрал меру пресечения девушке, которая недавно ранила двух учителей из арбалета в одной из школ Полтавы. Ее арестовали на 60 суток.