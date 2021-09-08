Суд заарештував дівчину, яка поранила двох вчителів з арбалета в Полтаві
Суд обрав запобіжний захід дівчині, яка нещодавно поранила двох вчителів з арбалета в одній зі шкіл Полтави. Її заарештували на 60 діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
"Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 6 вересня на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.
Згодом правоохоронці встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.
Після чого поліція повідомила 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину за статтею "Замах на вбивство".