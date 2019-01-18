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Суд арестовал депортированную из России журналистку на 2 месяца

Новости » Общество    18.01.2019 - 03:49
Суд арестовал депортированную из России журналистку на 2 месяца
Фото: Елена Бойко в суде (facebook.com/SBULviv)

СБУ задержала пророссийскую журналистку Елену Бойко за антиукраинскую пропаганду

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения ранее выдвореной из России украинской журналистке Елене Бойко в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ во Львовской области в Facebook.

"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток", - говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины задержала скандальную пророссийскую журналистку Елену Бойко накануне за распространение в интернете материалов антиукраинского характера и пропаганду противостояния между украинцами из-за политических убеждений.

"Она публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в Россию, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, скандальную пророссийскую журналистку из Львова Елену Бойко, которую подозревают в Украине в госизмене, 16 января депортировали из России по решению суда.

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