Суд арештував депортовану з Росії журналістку на 2 місяці

Фото: Олена Бойко в суді (facebook.com/SBULviv)

СБУ затримала проросійську журналістку Олену Бойко за антиукраїнську пропаганду

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід раніше видвореній з Росії українській журналістці Олені Бойко у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ у Львівській області в Facebook.

"Антиукраїнській пропагандистці Олені Бойко обрано запобіжний захід - утримання під вартою на 60 діб", - йдеться в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України затримала скандальну проросійську журналістку Олену Бойко напередодні за поширення в інтернеті матеріалів антиукраїнського характеру і пропаганду протистояння між українцями через політичні переконання.

"Вона публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і в Росію, вона в засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, скандальну проросійську журналістку зі Львова Олену Бойко, яку підозрюють в Україні в держзраді, 16 січня депортували з Росії за рішенням суду.