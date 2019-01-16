Из РФ выслали скандальную журналистку, которая поддерживала "ДНР/ЛНР"

Фото: Елена Бойко (vk.com)

Сейчас журналистка находится в пункте пропуска "Гоптовка", где с ней проводят беседу сотрудники ГПСУ

Скандальную пророссийскую журналистку из Львова Елену Бойко, которую подозревают в Украине в госизмене, депортировали из России по решению суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующую информацию сообщил старший офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины по связям со СМИ Юрий Трубачев.

По его словам, журналистка сейчас находится в пункте пропуска "Гоптовка", с ней проводят беседу пограничники.

"Указанная гражданка прибыла утром из российского пограничного пункта пропуска "Нехотеевка". Сейчас она находится в служебном помещении пограничного пункта пропуска "Гоптовка". У нее паспорт Украины. Пограничники проводят с ней собеседование. По результатам будет принято правовое решение", - сказал представитель ГПСУ.

Кроме того, указано, что Бойко устроила скандал в присутствии судебных исполнителей, которые доставили ее на вокзал. Женщина требовала вмешательства полиции. А находясь на нейтральной территории, Бойко пыталась вернуться к пограничному пункту России, однако ее не пустили.

После этого журналистка сделала заявление для российских СМИ по телефону.

"Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российским властям, скорее бежать оттуда", - заявила Бойко.

Напомним, в середине декабря Преображенский суд Москвы принял решение депортировать из РФ журналистку Бойко, которая выступала на российском телевидении с критикой украинской власти и поддерживала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Как писало РБК-Украина ранее, в июле позапрошлого года СБУ объявила в розыск подозреваемого в сепаратизме журналиста Александра Чаленко.

Добавим, в 2015 году в Николаеве по подозрению в разжигании сепаратизма задержали российского журналиста "Невский новостей" Андрея Захарчука.