Суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины

Срок действия меры пресечения до 27 сентября 2021 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Как уже сообщалось, в ноябре-декабре 2019 года указанное лицо, находясь на посту директора филиала АО "ГПЗКУ", реализовала зерно, что находилось на балансе государственной корпорации, частному предприятию.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что отгрузка более 3000 тонн зерна состоялась без разрешения владельца, а полученные в результате незаконных операций средства были присвоены должностным лицом.

28 августа 2021 детективами НАБУ и прокурорами САП сообщено о подозрении бывшему чиновнику. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.