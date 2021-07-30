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Суд заарештував колишнього керівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України

Автор: РБК-Україна

Суд заарештував колишнього керівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України. Слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень

Про це пише РБК-Украина з посиланням на Телеграм НАБУ.

Строк дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Як вже повідомлялось, у листопаді-грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ "ДПЗКУ!, реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.

Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3000 тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.

28 серпня 2021 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що заступника голови Харківської облради викрили на мільйонному хабарі.

Також ми повідомляли, що Рада розгляне закон про призначення директора НАБУ урядом вже восени.

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