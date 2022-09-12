ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ГБР подтвердили задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 12 сентября 2022 12:01
В ГБР подтвердили задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области Фото: экс-начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители подтвердили, что задержали бывшего начальника СБУ в Харьковской области. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, задержали Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Харьковское управление СБУ.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения Дудин умышленно препятствовал правоохранителям и силовикам организовывать оборону области. Он фактически действовал в интересах российских военных.

Также экс-начальник СБУ самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

Дудину объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и самовольном оставлении места службы без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: правоохранители задержали Романа Дудина (dbr.gov.ua)

Напомним, 11 сентября РБК-Украина стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Также ранее мы сообщали, что Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков ГБР
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление