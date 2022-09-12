В ГБР подтвердили задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области

Правоохранители подтвердили, что задержали бывшего начальника СБУ в Харьковской области. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, задержали Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Харьковское управление СБУ. Следствие установило, что после полномасштабного вторжения Дудин умышленно препятствовал правоохранителям и силовикам организовывать оборону области. Он фактически действовал в интересах российских военных. Также экс-начальник СБУ самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области. Дудину объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и самовольном оставлении места службы без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 УК). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Фото: правоохранители задержали Романа Дудина (dbr.gov.ua)