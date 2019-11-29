Суд арестовал Альперина

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд также назначил Альперину залог в размере 70 млн гривен.

Отметим, что прокуратура Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила взять его под стражу с залогом 280 млн гривен. РБК-Украина писало, что его задержали вчера.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обещал вознаграждение тем, кто поможет найти Альперина. Он назвал его одним из крестных отцов украинской контрабанды. Впрочем, Альперин сам пришел в НАБУ.

Добавим, что одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой было задержано десять человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.