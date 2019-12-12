Суд арестовал активы владельца Дельта Банка на 690 млн гривен

Северный апелляционный хозяйственный суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна на 690 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сообщается, что суд наложил арест на активы Лагуна. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.2019 о взыскании с него ущерба в размере 691,3 млн гривен и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

"Это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, в ноябре Национальный банк Украины назвал крупнейших должников-бизнесменов. В частности, Лагун замыкает пятерку должников, его долги по кредитам рефинансирования достигают 6 млрд гривен.

Весной Генеральная прокуратура Украины возобновила дело против одного из бывших топ-менеджеров "Дельта Банка", который подозревается в выведении почти 50,6 млн долларов.