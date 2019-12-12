Суд заарештував активи власника Дельта Банку на 690 млн гривень

Північний апеляційний господарський суд заарештував активи власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна 690 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Повідомляється, що суд наклав арешт на активи Лагуна. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Господарського суду Києва від 02.10.2019 про стягнення з нього шкоди в розмірі 691,3 млн гривень і заборонив йому здійснювати будь-які дії по відчуженню майна у межах суми стягнення.

"Це забезпечить реальне виконання судового рішення в разі задоволення судом позовних вимог і є першим прикладом застосування судом розумного підходу встановлення балансу інтересів кредитора у цій категорії справ", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, у листопаді Національний банк України назвав найбільших боржників-бізнесменів. Зокрема, Лагун замикає п'ятірку боржників, його борги за кредитами рефінансування досягають 6 млрд гривень.

Навесні Генеральна прокуратура України відновила справу проти одного з колишніх топ-менеджерів "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 млн доларів.