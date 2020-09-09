Суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

Суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма. С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.

"Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала она.

Как она сообщила, сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

Напомним, в украинском правительстве заявили о намерении создать платформу для деоккупации Крыма при участии Соединенных Штатов и Британии.

Также в МИД назвали еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма.