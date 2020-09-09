Суд заарештував 65 російських літаків за польоти у Крим

Суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму. З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над півостровом, оскільки не може гарантувати безпеку польотів.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 і ч. 1 ст. 111 (за порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів та порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї) КК.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулася до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, які порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правил міжнародних польотів. Зараз заарештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала вона.

Як вона повідомила, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в Крим, порушуючи міжнародні правила польотів і законів України.

Нагадаємо, в українському уряді заявили про намір створити платформу для деокупації Криму за участю Сполучених Штатів і Британії.

Також у МЗС назвали ще один можливий майданчик для деокупації Криму.