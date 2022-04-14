Суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчука

Суд наложил арест еще на 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Среди арестованного квартиры, дома, автомобили и яхта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Отмечается, что под арест попало имущество не только Медведчука, но и его жены Оксаны Марченко. Среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Кроме того, арест наложили на доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или Марченко.