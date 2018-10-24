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Суд арестовал 110 объектов недвижимости судей в ЖК "Новопечерские Липки"

Новости » Общество    24.10.2018 - 14:30
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Имущество является предметом легализации доходов, полученных преступным путем

Подольский районный суд города Киева арестовал 110 объектов недвижимости судей в ЖК "Новопечерские Липки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В частности, 2 октября сообщено о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным имуществом, в том числе путем вынесения судьями хозяйственных судов решений. 

15 октября задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности указанной преступной организации. Правонарушитель в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов, полученных преступным путем и дальнейшем управлении таким имуществом. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины, и 18 октября ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 млн гривен.

Также правоохранителями выявлено 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенные в жилом комплексе "Новопечерские Липки", которые предположительно являются предметом легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации. В связи с этим на указанное имущество по решению следственного судьи Подольского районного суда города Киева наложен арест в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда подозревается в финансировании террористических организаций "ДЛНР". По данным спецслужбы, подозреваемый во время работы в суде за взятки "влиял" на вынесение необходимых судебных решений. Чтобы легализовать полученные деньги, судья через доверенных и подставных лиц скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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