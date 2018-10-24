Суд заарештував 110 об'єктів нерухомості суддів ЖК "Новопечерські Липки"

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Майно є предметом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Подільський районний суд міста Києва заарештував 110 об'єктів нерухомості суддів ЖК "Новопечерські Липки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Зокрема, 2 жовтня повідомлено про підозру колишньому голові Вищого господарського суду України у створенні злочинної організації й участь в ній із залученням окремих керівників та суддів господарських судів з метою систематичного отримання неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним майном, у тому числі шляхом винесення суддями господарських судів рішень

15 жовтня затриманий один з підозрюваних в безпосередній участі в діяльності вказаної злочинної організації. Правопорушник в даний час є адвокатом і підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищевказаних доходів, одержаних злочинним шляхом та подальшому управлінні таким майном. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, і 18 жовтня йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави у розмірі 4,5 млн гривень.

Також правоохоронцями виявлено 110 об'єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення та паркомісця), які розташовані в житловому комплексі "Новопечерські Липки", які ймовірно є предметом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вищезазначеними членами злочинної організації. У зв'язку з цим на зазначене майно за рішенням слідчого судді Подільського районного суду міста Києва накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації, цивільних позовів і відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Вищого господарського суду підозрюється у фінансуванні терористичних організацій "ДЛНР". За даними спецслужби, підозрюваний під час роботи в суді за хабарі "впливав" на винесення необхідних судових рішень. Щоб легалізувати отримані гроші, суддя через довірених і підставних осіб скуповував бізнес-об'єкти і комерційну нерухомість на тимчасово окупованих територіях Донецької області.