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Суд арештував без права застави двох організаторів п'яних "вечірок" у Києві

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П'ятниця 03 лютого 2023 18:15
Суд арештував без права застави двох організаторів п'яних "вечірок" у Києві Фото: суд арештував без права застави двох організаторів п'яних "вечірок" у Києві (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергій Пишкін

Двом блогерам п'яних "вечірок" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної прокуратури.

Перед цим блогерам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, що були вчинені за попередньою змовою.

"Нагадаємо, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - пише пресслужба.

Суд арештував без права застави двох організаторів п'яних &quot;вечірок&quot; у Києві

Фото: суд арештував без права застави двох організаторів "п'яних" вечірок у Києві (t.me/press_kobl)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що організаторам п’яних "вечірок" у Києві загрожує до 7 років позбавлення волі.

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