Двум блогерам пьяных "вечеринок" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной прокуратуры.

Перед этим блоггерам сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору.

"Напомним, что подозреваемые арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием женщин, они совершали вульгарные действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на собственные мобильные телефоны. Отснятый материал выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии", - пишет пресс-служба.

Фото: суд арестовал без права залога двух организаторов "пьяных" вечеринок в Киеве (t.me/press_kobl)