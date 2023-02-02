Організатори п’яних вечірок, які принижували дівчат, можуть отримати до 7 років в’язниці

Організаторам п’яних вечірок у Києві, які знущались та принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

Він зазначив, що 1 лютого слідчі поліції разом із оперативниками кримінальної поліції та прокурорами провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що організаторами "вечірок" є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram та Instagram.

Двох організаторів безчинства затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм обом було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Слідчі та прокурори звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

РБК-Україна повідомляло, що двоє з учасників п'яних вечірок отримали підозру, а ще шість - повістки у військкомати.

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