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Суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби

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Понеділок 21 серпня 2023 13:00
Суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби Фото: суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби (t.me/gunpKyi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд обрав запобіжний засіб підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Двоє спільників перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років у в’язниці.

Спроба замаху

Нагадаємо, що 17 серпня у середмісті Києва було скоєно спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху.

У Нацполіції вважають основним мотивом при спробі замаху професійну діяльність Сокури.

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Державна податкова служба полиция
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