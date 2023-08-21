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Суд арестовал подозреваемых в попытке покушения на замглавы Налоговой службы

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Понедельник 21 августа 2023 13:00
Суд арестовал подозреваемых в попытке покушения на замглавы Налоговой службы Фото: суд арестовал подозреваемых в попытке покушения на замглавы Налоговой службы (t.me/gunpKyi)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Двое подельников будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщники могут провести следующие десять лет в тюрьме.

Попытка покушения

Напомним, что 17 августа в центре Киева была совершена попытка покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Позже прокуроры сообщили о подозрении двоим мужчинам по делу о попытке покушения.

В Нацполиции считают основным мотивом при попытке покушения на профессиональную деятельность Сокуры.

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Государственная налоговая служба полиция
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