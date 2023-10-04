Суд арештував мера Сум з можливістю застави

За даними прокуратури, Лисенка антикорупційний суд залишив під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

Позиція мера

"Суспільне" повідомило, що Лисенко своєю чергою заявляє, що хабаря не отримував, і грошей не бачив.

"Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", - заявив Лисенко.

Справа Лисенка

Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років. Вперше його обрали мером у 2014 році. Тоді він йшов від партії "Батьківщина". У 2020 році його переобрали.

У 2022 році Лисенку вручили державний орден "За мужність" III ступеня за захист суверенітету України.

Проте днями, як зазначають правоохоронці, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вчора, 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що проситиме суд обрати запобіжний захід меру Сум у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.