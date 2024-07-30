ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд арештував майно підприємств братів Медведчука та Козака на 400 млн гривень

Вівторок 30 липня 2024 11:10
UA EN RU
Суд арештував майно підприємств братів Медведчука та Козака на 400 млн гривень Фото: Суд арештував майно львівських підприємств братів Медведчука та Козака (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Суд арештував "нову партію" майна братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як розповідає СБУ, суд арештував землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед підприємств - заводи з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість арештованого майна становить майже 400 млн гривень.

Активи було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: Суд арештував майно львівських підприємств братів Медведчука та Козака (t.me/SBUkr)

"Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тисяч квадратних метрів нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака", - додає СБУ.

Медведчук та Козак

Віктор Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна та засновником забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя". Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його звинуватили в державній зраді. До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але згодом утік. Пізніше його затримала Служба безпеки України, а у вересні 2022 року Медведчука обміняли на українських військових, захисників Маріуполя.

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії. Вона фігурує в декількох резонансних справах, її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Через це СБУ оголосила її в розшук.

Тарас Козак - близький соратник Медведчука, якого також звинувачують у державній зраді. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав з України, і наразі його місцезнаходження невідоме.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук Служба безпеки України Володимир Козак
NEWS
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична