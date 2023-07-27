Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома

Загалом було арештовано:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

будинки та квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;

автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6, 1999 року випуску.

"Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту", - пише пресслужба.

Що цьому передувало?

На початку травня проти Борисова було порушено кримінальну справу через підозру в продажі "білих квитків". Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.

ЗМІ з'ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також була придбала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний Борисову у вигляді тримання під вартою.