Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома

Суд наклав арешт на майно, гроші, а також банківські рахунки колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та членів його родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Загалом було арештовано:
"Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту", - пише пресслужба.
На початку травня проти Борисова було порушено кримінальну справу через підозру в продажі "білих квитків". Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.
ЗМІ з'ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також була придбала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.
25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний Борисову у вигляді тримання під вартою.
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