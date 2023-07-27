Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома
Суд наклав арешт на майно, гроші, а також банківські рахунки колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та членів його родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Загалом було арештовано:
- земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;
- будинки та квартири в Одесі;
- автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;
- автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;
- автомобіль Audi A6, 1999 року випуску.
"Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту", - пише пресслужба.
Що цьому передувало?
На початку травня проти Борисова було порушено кримінальну справу через підозру в продажі "білих квитків". Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.
ЗМІ з'ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також була придбала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.
25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний Борисову у вигляді тримання під вартою.
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