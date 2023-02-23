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Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд гривень

Фото: Оксана Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд арештував майно дружини зрадника Віктора Медведчука на суму понад 5,6 млрд гривень. Оксану Марченко підозрюють у фінансуванні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Також суд арештував 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших компаніях. Серед них "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур". Ці фірми дружина Медведчука використовувала для фінансування окупантів.

Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та російського МВС в окупованому Криму, а також сплачувала "податки".

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала окупаційні війська. Дружині Медведчука оголосили підозру.

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