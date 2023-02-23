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Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд гривен

Фото: Оксана Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд арестовал имущество супруги изменника Виктора Медведчука на сумму более 5,6 млрд гривен. Оксана Марченко подозревается в финансировании оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Среди них "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур". Эти фирмы жена Медведчука использовала для финансирования оккупантов.

Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД в оккупированном Крыму, а также платила "налоги".

Напомним, ранее СБУ разоблачила схемы Оксаны Марченко, с помощью которых она финансировала оккупационные войска. Жене Медведчука объявили подозрение.

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Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныОксана Марченко